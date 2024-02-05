У Міноборони Польщі зробили нову заяву про "військові дії" вздовж кордону з РФ

Заступник міністра також підкреслив, що нове керівництво Міноборони Польщі хоче змінити спосіб спілкування з громадськістю в Польщі, яка буде інформована про поточну ситуацію.

"Ідея полягає в тому, що ми можемо зробити певні речі заздалегідь, щоб попередити інші цивільні літаки", - пояснив він.



