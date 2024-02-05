У Міноборони Польщі зробили нову заяву про "військові дії" вздовж кордону з РФ

У Польщі закликали громадян не турбуватися через "незаплановані військові дії" вздовж кордону з РФ і Білоруссю. Відповідне попередження було поширене 4 лютого.
Про це заявив заступник міністра національної оборони Цезари Томчик, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Polsat.
Заступник міністра також підкреслив, що нове керівництво Міноборони Польщі хоче змінити спосіб спілкування з громадськістю в Польщі, яка буде інформована про поточну ситуацію.
"Ідея полягає в тому, що ми можемо зробити певні речі заздалегідь, щоб попередити інші цивільні літаки", - пояснив він.
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