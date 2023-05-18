ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони Польщі: сподіваємося, що як мінімум спостерігаємо кінець епохи Путіна

Новость на русском →
Варшава, Четвер 18 травня 2023 14:09
Міноборони Польщі: сподіваємося, що як мінімум спостерігаємо кінець епохи Путіна Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська агресія підтвердила стару істину - Кремлю не можна довіряти ні в якому разі. У Польщі сподіваються, що наразі спостерігають як мінімум спостерігаємо кінець епохи російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує portalsamorzadowy.pl.

"Імперіалістичні тенденції там ще актуальні й у повній силі. І Польща давно про це говорить. Ми сигналізували та попереджали про загрозу із боку Росії. На щастя, Захід і НАТО пройшли добре випробування рішучості", - сказав Блащак.

Він також підкреслив, що Польща була дуже залучена до багатовимірної допомоги Україні з початком повномасштабної війни.

На запитання, коли може закінчитися війна в Україні, Блащак відповів, що перемога України має базуватися на її правах і умовах.

"І їх вирішуватиме суверенна влада України. І ми будемо їх у цьому підтримувати", - сказав Блащак, додавши, що сподівається, "що наразі спостерігається як мінімум кінець епохи Путіна".

Нагадаємо, як очікують в ГУР МО, в Росії почнуться масштабні процеси від яких главі Кремля Володимиру Путіну не вдасться сховатися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Польща Війна Росії проти України
NEWS
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу