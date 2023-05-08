В Минобороны показали, как ПВО ночью сбивала вражеские беспилотники над Киевом
Украинская ПВО сбила все 30 вражеских беспилотников, направленных РФ ночью для атаки на Киев. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников", - говорится в сообщении.
Последние ночи, 35 из 35 Russian drones были shot down!— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023
30 из них targeted Kyiv.
На этот день репутации &Виктории через Назизм в WWII, сегодня Nazis - ruscists - есть уничтожение счастливых предприятий. Эмпирь, из которого они висели, чтобы попасть в обоснование. Just like ее predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17
Отмечается, что 30 из них были ориентированы на Киев.
"В этот день Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне сегодняшние нацисты - русисты - уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, исчезнет в темноте. Как и ее предшественники", - добавили в Минобороны.
Напомним, что силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 баражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.
Также в ОК "Юг" рассказали о последствиях ударов РФ ракетами типа Х-22 по Одесской области в ночь на 8 мая.
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