В Міноборони показали фото з підготовки військових ЗСУ до бойових завдань

Павлюк розповів, що військові проходять інтенсивні тренування в умовах, максимально наближених до бойових, а також випробовують нову стрілецьку зброю та спорядження.

"Усе знімається на відео камерами GoPro та дронами, а потім проводиться детальний аналіз дій кожного штурмовика", - додав він.

Перший замміністра пояснив, що важкі навчання виручать бійців у реальних штурмових діях.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 12 травня, в Івано-Франківській області проведуть військові навчання.

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