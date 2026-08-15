Міноборони погодило більшість ТТХ після зустрічі з виробниками зброї, - директор Ради зброярів

Що відповіли виробникам про фінансування та ТТХ

За словами Федірка, Міністерство оборони вперше майже за пів року зібрало представників галузі для відвертої розмови про контрактацію — зустріч тривала близько трьох годин за участю значної кількості заступників міністра оборони.

Відомство визнало, що фінансова ситуація складна: значна частина закупівель залежить від європейських коштів, які надходять нерівномірно, а внутрішній ресурс України не покриває всіх потреб Сил оборони. Про потребу в додатковому фінансуванні вже повідомили Мінфін та інші органи, однак поки план контрактації забезпечений грошима лише частково.

Міністерство також пояснило природу затримки з ТТХ: центри компетенцій самі не розробляють характеристики, а лише збирають дані про застосування зброї для Генштабу, який далі формує ТТХ і передає їх через Міноборони до Агенції оборонних закупівель.

За словами представників відомства, більшість підготовлених ТТХ вже надійшла до Міноборони й була спрямована до АОЗ, хоча на момент зустрічі агенція ще очікувала на ці документи.

Читайте також: Ворог переймає наші напрацювання і масштабує їх за лічені тижні, - командир 107 бригади ТрО

Чому проблема ще не вирішена остаточно

Федірко зазначив, що синхронізації між Генштабом і Міноборони тривалий час заважали непорозуміння між відомствами, а майже всі центри компетенцій формально створені, але критично недоукомплектовані кадрами — за оптимістичним сценарієм відчутний рух має початися лише до кінця місяця.

Щоб не зупиняти закупівлі, Міністерство наразі шукає резерви, перерозподіляє ресурс і спрямовує частину коштів на прямі закупівлі там, де це можливо.

До кінця місяця відомство також пообіцяло запустити електронну систему взаємодії між ринком, АОЗ і Міноборони, яка дасть виробнику змогу бачити статус своєї заявки, тендеру чи контракту — за словами Федірка, донедавна нормального зворотного зв'язку з ринком налагодити так і не вдалося.

Окремо він наголосив на проблемі тендерних строків: процедура, підписання контракту, авансування, закупівля комплектуючих, виробництво та випробування складної продукції разом можуть тривати від трьох до шести місяців, тож частина виробників не виходить на оголошені тендери через нереалістичні дедлайни.

За словами Федірка, на початку цього року галузь уже пережила майже п'ятимісячну паузу в контрактації наземних роботизованих комплексів, і цей провал не можна допустити взимку 2027 року, адже виробник не може місяцями утримувати команду й виробничу лінію без замовлень, а потім за один день відновити серійне виробництво.

Не вирішеним залишилося й питання одночасного застосування кількох штрафних санкцій за одне порушення контракту.