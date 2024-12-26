Міноборони почало тестувати пересувний пункт управління підрозділами дронів

Зазначається, що серед вимог Міноборони до пункту управління - максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та РЕБ.

Новий зразок техніки має забезпечувати управління підрозділами безпілотних систем за будь-яких погодних умов як в стаціонарних умовах, так і під час руху.

Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування.

Базою для цієї інноваційної розробки планується спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності. Повнопривідне авто має вирішити завдання достатньої маневреності та руху пункту управління бездоріжжям.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначив, що безпілотні підрозділи значно масштабувалися і потребують спеціалізованих засобів бойового управління.

"Вітчизняні зброярі запропонували технічне рішення на цей запит. Новий зразок техніки пройде випробування, його оцінять командири бойових підрозділів. Якщо розробка відповідатиме вимогам - кодифікуємо і вона зможе піти у серійне виробництво. Ми маємо технологічно переважати ворога", - додав він.