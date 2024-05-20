Міноборони планує додати функцію електронних направлень на ВЛК через Резерв+

За її словами, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.

"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку", - пояснила вона.

Плани щодо цифровізації ВЛК

Окремо Черногоренко повідомила, що взаємодію і основний процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно також робити цифровим.

"Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо і в контексті роботи ВЛК. Але загалом план наступний - щоб і ТЦК і СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, ті, які тільки можливо зробити цифровими, і щоб це було зручно для громадян", - додала вона.

Черногоренко підсумувала, що до кінця червня або на початку липня Міноборони вже матиме зовсім іншу революційну картину.