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Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на ВВК через Резерв+

Архивное фото: заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных через приложение Резерв+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, в Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях. 

"То есть фактически не осуществляя визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила она.

Планы по цифровизации ВВК

Отдельно Черногоренко сообщила, что взаимодействие и основной процесс взаимодействия гражданина и ВЛК нужно также делать цифровым.

"Работаем над этим, чуть позже выйдем с нашим анонсом, что мы делаем и в контексте работы ВВК. Но в целом план следующий - чтобы и ТЦК и СП, и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, большинство процессов были цифровыми, те, которые только возможно сделать цифровыми, и чтобы это было удобно для граждан", - добавила она.

Черногоренко подытожила, что к концу июня или в начале июля Минобороны уже будет иметь совсем другую революционную картину.

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Согласно новому законодательству часть военнообязанных должна будет повторно пройти военно-врачебную комиссию. Речь идет о лицах, которые имели статус "ограниченно годных".

При этом представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сегодня сообщил, что выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны пять лет.

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