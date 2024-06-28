Міноборони підтвердило ураження російського Центру космічного зв’язку в Криму

Як зазначили у відомстві, Сили оборони продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності ворога. Особливим видався в українських бійців цей тиждень.

Бійцям вдалося завдати удару по російському Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, який є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян.

Це перше офіційне підтвердження удару по даній позиції.

Окрім цього було уражено зенітно-ракетний комплекс "Оса", що призначений для прикриття сил і засобів військ росіян у всіх видах бойових дій. Також знищено штурмовий літак Су-25, два гради "Гради" БМ-21.

Що передувало

У неділю, 23 червня, у тимчасово окупованому Криму лунали сильні вибухи. Тоді росіяни заявляли про ракетний удар по півострову. Однак офіційно українська сторона цього не підтверджувала.

Пізніше видання Defence Express писало, що українські захисники атакували центр далекого космічного зв'язку під Євпаторією.

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