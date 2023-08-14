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У Міноборони підтвердили успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Фото: Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Щоб закріпитися, потрібно витісняти ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми звісно не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались", - сказала вона.

За її словами, для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію.

Ситуація на лівому березі Дніпра

За даними британської розвідки, за останній тиждень уздовж нижньої течії Дніпра спалахнули бої невеликого масштабу. Це поставило російських генералів перед дилемою: зміцнювати цей район або перекидати війська на схід - у райони основних контрнаступальних операцій України.

Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела заявив, що українські сили висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та нібито прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що заяви про просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області шкодять захисникам. За її словами, українські військові закликають зберігати інформаційну тишу.

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