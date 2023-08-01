UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Міноборони підрахували втрати росіян на війні в Україні за липень

Фото: в Міноборони підрахували втрати росіян на війні в Україні за липень (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Втрати Росії у війні в Україні з 1 по 31 липня склали 17820 окупантів та 2567 одиниць озброєння та військової техніки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав замміністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також Силам Оборони вдалось знищити значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

Зокрема:

  • 174 танки;
  • 337 бойових броньованих машин;
  • 677 артилерійських систем;
  • 67 РСЗВ;
  • 73 установки ППО;
  • 530 одиниць автотехніки;
  • 138 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 3 гелікоптери ворога, а також 482 БпЛА та 86 крилатих ракет.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Українські військові знищили ворожий "Сонцепьок" та 5 російських артилерійських засобів. Зокрема, ЗСУ продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області. Росіяни стурбовані здатністю своєї армії захистити Урожайне.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ