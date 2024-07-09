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Міноборони підписало угоду про космічну розвідку з фінською компанією

Фото: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко (kanaldim.tv)
Автор: Валерія Поліщук

Міноборони України підписало меморандум з фінською компанією ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

У відомстві зазначили, що угода з ICEYE спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України. 

"Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

ICEYE - це фінська компанія та один зі світових лідерів у галузі супутникових технологій. Компанія виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.  

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі

У лютому 2024 року голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер оголосив про тривожну загрозу національній безпеці країни. Розвідка США отримала дані про плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі.

Президент Джо Байден негайно доручив адміністрації розпочати переговори з Росією щодо можливості випробування ядерної зброї в космосі. Згодом з'явилися повідомлення про те, що Білий дім намагався вести з РФ таємні переговори, щоб завадити Кремлю випробувати космічну ядерну зброю.

Американське видання CNN розкрило деталі розробки Росією ядерної космічної зброї та окреслило потенційні загрози, які вона несе.

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