Минобороны подписало соглашение о космической разведке с финской компанией

Минобороны Украины подписало меморандум с финской компанией ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В ведомстве отметили, что соглашение с ICEYE направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли, что важно для национальной безопасности и обороны Украины.
"Сотрудничество с ICEYE и подписание меморандума значительно улучшит нашу разведывательную деятельность. Мы благодарны компании за преданность демократическим ценностям, поддержку украинского народа и позицию по ограничению космической съемки над территорией Украины", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
ICEYE - это финская компания и один из мировых лидеров в области спутниковых технологий. Компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников.
В феврале 2024 года глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер объявил о тревожной угрозе национальной безопасности страны. Разведка США получила данные о планах России разместить ядерное оружие в космосе.
Президент Джо Байден немедленно поручил администрации начать переговоры с Россией по поводу возможности испытания ядерного оружия в космосе. Позже появились сообщения о том, что Белый дом пытался вести с РФ тайные переговоры, чтобы помешать Кремлю испытать космическое ядерное оружие.
Американское издание CNN раскрыло детали разработки Россией ядерного космического оружия и обозначило потенциальные угрозы, которые она несет.
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