Міноборони обговорило з Бельгією закупівлю зброї для ЗСУ

Бельгійська делегація складалася з представника посольства та керівництва компанії "Джон Кокеріль Дефанс". На зустрічі сторони обговорили питання співпраці.

Зокрема, Кліменков наголосив на важливості систем ППО.

"Попри те, що наші воїни Протиповітряної оборони демонструють досить високі результати, досвід минулої зими показав - ворог націлений бити по українській інфраструктурі. Від свого задуму Росія не відмовилась, тому нам потрібно більше систем ППО", - заявив він.

Заступник міністра оборони також ознайомив партнерів із реформою системи закупівель у міністерстві. Зміни мають зробити цей процес прозорим та зрозумілим для всіх учасників.

Крім того, Кліменков розповів про "Агенцію оборонних закупівель", яка займається придбанням зброї та військової техніки.

Допомога Бельгії Україні

Раніше повідомлялося, що Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.

Крім того, у липні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявляла, що найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн, у тому числі від Бельгії. У середині вересня стало відомо, що 10 модернізованих бронемашин М113 вже готові до постачання бельгійською компанією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.