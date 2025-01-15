Міноборони Німеччини та Бундесвер вийшли з соцмережі Х через Маска

Міністерство оборони Німеччини та Бундесвер тимчасово припинили роботу своїх акаунтів у соцмережі X американського мільярдера Ілона Маска. Це пояснюють тим, що дискутувати на платформі "стає дедалі складніше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що рішення покинути платформу ухвалили через кілька днів після того, як Маск поспілкувався на X з лідеркою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, яка є кандидатом на пост канцлера на майбутніх дострокових виборах у Німеччині 23 лютого.

Цей крок Міноборони спричинив дебати в уряді Німеччини щодо того, чи повинні всі установи припинити користуватися X.

"Основною причиною такого рішення є те, що, за оцінкою Міністерства оборони, об’єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим", - йдеться в заяві відомства.

Там зазначили, що відсьогодні міністерство "залишає свій власний акаунт неактивним і в осяжному майбутньому більше не буде активно публікувати публікації на каналі".

Однак воно залишає за собою право "відповідати на Х дописами у виняткових випадках - наприклад, у разі дезінформаційних кампаній".

У Міноборони планують перейти на канали у WhatsApp. Також надалі функціонуватимуть сторінки в Instagram, канал на YouTube і вебсайти.

Також в майбутньому соцмережу Х залишать канали генерального інспектора Бундесверу, підлеглих служб, зокрема інспекторів і командирів, а також X-канал Збройних сил.

Водночас, за словами речника німецького уряду, канцелярія і канцлер Олаф Шольц, а також віцеканцлер Роберт Габек поки що залишаться на платформі.