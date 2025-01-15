Міноборони Німеччини та Бундесвер вийшли з соцмережі Х через Маска
Міністерство оборони Німеччини та Бундесвер тимчасово припинили роботу своїх акаунтів у соцмережі X американського мільярдера Ілона Маска. Це пояснюють тим, що дискутувати на платформі "стає дедалі складніше".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначається, що рішення покинути платформу ухвалили через кілька днів після того, як Маск поспілкувався на X з лідеркою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, яка є кандидатом на пост канцлера на майбутніх дострокових виборах у Німеччині 23 лютого.
Цей крок Міноборони спричинив дебати в уряді Німеччини щодо того, чи повинні всі установи припинити користуватися X.
"Основною причиною такого рішення є те, що, за оцінкою Міністерства оборони, об’єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим", - йдеться в заяві відомства.
Там зазначили, що відсьогодні міністерство "залишає свій власний акаунт неактивним і в осяжному майбутньому більше не буде активно публікувати публікації на каналі".
Однак воно залишає за собою право "відповідати на Х дописами у виняткових випадках - наприклад, у разі дезінформаційних кампаній".
У Міноборони планують перейти на канали у WhatsApp. Також надалі функціонуватимуть сторінки в Instagram, канал на YouTube і вебсайти.
Також в майбутньому соцмережу Х залишать канали генерального інспектора Бундесверу, підлеглих служб, зокрема інспекторів і командирів, а також X-канал Збройних сил.
Водночас, за словами речника німецького уряду, канцелярія і канцлер Олаф Шольц, а також віцеканцлер Роберт Габек поки що залишаться на платформі.
Маск розв'язав медійну війну
Нагадаємо, наближений до Дональда Трампа мільярдер Ілон Маск розв'язав справжню медійну війну проти низки світових політиків.
Зокрема, нещодавно Маск опублікував гостьову статтю у поважному німецькому виданні Welt am Sonntag, де прямо і відкрито виступив на підтримку ультраправої, за багатьма оцінками, навіть неонацистської партії "Альтернатива для Німеччини".
У Німеччині 23 лютого відбудуться парламентські вибори, тож заяви Маска сприйняли як втручання у демократичний процес.
Окрім того, Маск назвав президента Німеччини Штайнмаєра "тираном", а канцлера Олафа Шольца - "некомпетентним дурнем", який має "піти у відставку негайно".
Більше про те, з чим пов'язані нахабні дії Маска та які наслідки вони матимуть для нього - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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