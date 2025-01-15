Минобороны Германии и Бундесвер вышли из соцсети Х из-за Маска
Министерство обороны Германии и Бундесвер временно прекратили работу своих аккаунтов в соцсети X американского миллиардера Илона Маска. Это объясняют тем, что дискутировать на платформе "становится все сложнее".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Отмечается, что решение покинуть платформу приняли через несколько дней после того, как Маск пообщался на X с лидером ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая является кандидатом на пост канцлера на предстоящих досрочных выборах в Германии 23 февраля.
Этот шаг Минобороны вызвал дебаты в правительстве Германии относительно того, должны ли все учреждения прекратить пользоваться X.
"Основной причиной такого решения является то, что, по оценке Министерства обороны, объективный обмен аргументами становится все сложнее", - говорится в заявлении ведомства.
Там отметили, что с сегодняшнего дня министерство "оставляет свой собственный аккаунт неактивным и в обозримом будущем больше не будет активно публиковать публикации на канале".
Однако оно оставляет за собой право "отвечать на Х сообщениями в исключительных случаях - например, в случае дезинформационных кампаний".
В Минобороны планируют перейти на каналы в WhatsApp. Также в дальнейшем будут функционировать страницы в Instagram, канал на YouTube и веб-сайты.
Также в будущем соцсеть Х оставят каналы генерального инспектора Бундесвера, подчиненных служб, в частности инспекторов и командиров, а также X-канал Вооруженных сил.
В то же время, по словам представителя немецкого правительства, канцелярия и канцлер Олаф Шольц, а также вице-канцлер Роберт Габек пока останутся на платформе.
Маск развязал медийную войну
Напомним, приближенный к Дональду Трампу миллиардер Илон Маск развязал настоящую медийную войну против ряда мировых политиков.
В частности, недавно Маск опубликовал гостевую статью в уважаемом немецком издании Welt am Sonntag, где прямо и открыто выступил в поддержку ультраправой, по многим оценкам, даже неонацистской партии "Альтернатива для Германии".
В Германии 23 февраля состоятся парламентские выборы, поэтому заявления Маска восприняли как вмешательство в демократический процесс.
Кроме того, Маск назвал президента Германии Штайнмайера "тираном", а канцлера Олафа Шольца - "некомпетентным дураком", который должен "уйти в отставку немедленно".
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