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Минобороны Германии и Бундесвер вышли из соцсети Х из-за Маска

Германия, Среда 15 января 2025 19:58
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Минобороны Германии и Бундесвер вышли из соцсети Х из-за Маска Фото: Минобороны Германии и Бундесвер вышли из соцсети Х из-за Маска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Германии и Бундесвер временно прекратили работу своих аккаунтов в соцсети X американского миллиардера Илона Маска. Это объясняют тем, что дискутировать на платформе "становится все сложнее".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что решение покинуть платформу приняли через несколько дней после того, как Маск пообщался на X с лидером ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая является кандидатом на пост канцлера на предстоящих досрочных выборах в Германии 23 февраля.

Этот шаг Минобороны вызвал дебаты в правительстве Германии относительно того, должны ли все учреждения прекратить пользоваться X.

"Основной причиной такого решения является то, что, по оценке Министерства обороны, объективный обмен аргументами становится все сложнее", - говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что с сегодняшнего дня министерство "оставляет свой собственный аккаунт неактивным и в обозримом будущем больше не будет активно публиковать публикации на канале".

Однако оно оставляет за собой право "отвечать на Х сообщениями в исключительных случаях - например, в случае дезинформационных кампаний".

В Минобороны планируют перейти на каналы в WhatsApp. Также в дальнейшем будут функционировать страницы в Instagram, канал на YouTube и веб-сайты.

Также в будущем соцсеть Х оставят каналы генерального инспектора Бундесвера, подчиненных служб, в частности инспекторов и командиров, а также X-канал Вооруженных сил.

В то же время, по словам представителя немецкого правительства, канцелярия и канцлер Олаф Шольц, а также вице-канцлер Роберт Габек пока останутся на платформе.

Маск развязал медийную войну

Напомним, приближенный к Дональду Трампу миллиардер Илон Маск развязал настоящую медийную войну против ряда мировых политиков.

В частности, недавно Маск опубликовал гостевую статью в уважаемом немецком издании Welt am Sonntag, где прямо и открыто выступил в поддержку ультраправой, по многим оценкам, даже неонацистской партии "Альтернатива для Германии".

В Германии 23 февраля состоятся парламентские выборы, поэтому заявления Маска восприняли как вмешательство в демократический процесс.

Кроме того, Маск назвал президента Германии Штайнмайера "тираном", а канцлера Олафа Шольца - "некомпетентным дураком", который должен "уйти в отставку немедленно".

Больше о том, с чем связаны наглые действия Маска и какие последствия они будут иметь для него - читайте в материале РБК-Украина.

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