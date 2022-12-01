Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення Patriot в Україні

"В ході сьогоднішньої розмови ще раз переконав Міністерство оборони Німеччини в тому, що розміщення Patriot в Україні підвищить безпеку як України, так і Польщі", - написав він.

У відповідь Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію уряду.

Зазначимо, що у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення передати Patriot Україні стало би історичним.

"Ще б одне рішення Німеччини, яке б стало історичним - передати Україні Patriot. І канцлеру Шольцу дякуватимуть всі наступні покоління українців", - сказав він.