В Міноборони назвали втрати РФ за останній тиждень: тисячі окупантів та багато техніки

Військові Збройних сил України ліквідували більш як 7 тисяч окупантів протягом останнього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка
За даними міністерства українські військові за тиждень з 27 листопада по 3 грудня ліквідували 7210 окупантів. До того ж Сили оборони України знищили 534 одиниці озброєння та військової техніки військових РФ.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
Окрім цього, українські захисники знищили 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.
Нагадаємо, ми повідомляли, що протягом минулої доби, 2 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 440 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили танк, "Муром-П" й не тільки.
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