В Міноборони назвали втрати РФ за останній тиждень: тисячі окупантів та багато техніки

За даними міністерства українські військові за тиждень з 27 листопада по 3 грудня ліквідували 7210 окупантів. До того ж Сили оборони України знищили 534 одиниці озброєння та військової техніки військових РФ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

62 танки;

117 бойових броньованих машин;

75 артилерійських систем;

6 РСЗВ;

5 установок ППО;

144 одиниці автотехніки;

27 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники знищили 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.

Нагадаємо, ми повідомляли, що протягом минулої доби, 2 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 440 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили танк, "Муром-П" й не тільки.

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