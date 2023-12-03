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В Міноборони назвали втрати РФ за останній тиждень: тисячі окупантів та багато техніки

Фото: ЗСУ ліквідували понад 7 тисяч окупантів (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України ліквідували більш як 7 тисяч окупантів протягом останнього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка

За даними міністерства українські військові за тиждень з 27 листопада по 3 грудня ліквідували 7210 окупантів. До того ж Сили оборони України знищили 534 одиниці озброєння та військової техніки військових РФ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 62 танки;
  • 117 бойових броньованих машин;
  • 75 артилерійських систем;
  • 6 РСЗВ;
  • 5 установок ППО;
  • 144 одиниці автотехніки;
  • 27 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники знищили 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.

Нагадаємо, ми повідомляли, що протягом минулої доби, 2 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 440 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили танк, "Муром-П" й не тільки.

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