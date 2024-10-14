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В Міноборони назвали найпопулярніші посади в армії: їх три

Фото: Рекрутингові центри ЗСУ (Житомирський ОТЦК)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці активно звертаються до центрів рекрутингу української армії. Найбільше претендентів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Впродовж минулого тижня до центрів рекрутингу Збройних Сил України звернулися 804 особи, а загальна кількість звернень сягнула 20 954. З них 5230 людей уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів українці подають на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

У Міноборони зазначають, що центри рекрутингу пропонують доєднатися не лише до лав ЗСУ, а й до інших силових структур, зокрема Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України (СБУ). В Україні функціонує 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо, що в цих центрах не видають повісток, а консультації надаються конфіденційно.

Знайти адреси рекрутингових центрів та дізнатися більше про їхню роботу можна за посиланням.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова допомогти Франції створити тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА. Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що Франція вже підтримує Україну, навчаючи та озброюючи підрозділи, і висловив готовність обмінятися досвідом у сфері дронів. Крім того, він повідомив про збільшення постачань зброї від Великої Британії, зокрема артилерійських установок та роботизованих систем для підсилення українських військових.

Також ми розповідали, що у наступному оновленні застосунок "Армія"+ отримає функції для навчання. У майбутньому також планується додати електронний військовий квиток, а також соціальні послуги та бонуси від бізнесів.

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Збройні сили України