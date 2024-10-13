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Міноборони анонсувало оновлення "Армія+": що нового з'явиться

Україна, Неділя 13 жовтня 2024 17:17
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Міноборони анонсувало оновлення "Армія+": що нового з'явиться Фото: у "Армія+" з'являться нові функції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Наступне оновлення "Армія"+ отримає функції навчання. А в майбутньому у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги та бонуси від бізнесів.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета - зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", - сказала Черногоренко.

Так, ключові нововведення "Армія+" включатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

"Армія+" це офіційний застосунок військовослужбовця ЗСУ, створений військовими для військових. До застосунку доступ мають лише чинні військові.

Цільова аудиторія на першому етапі - військові ЗСУ та ДССТУ. У майбутньому застосунок планується масштабувати на всій Сили оборони України.

Нагадаємо, що на початку місяця в "Армія+" з’явилося важливе оновлення для захисників - відтепер вони зможуть редагувати дані, які раніше не відображалися у застосунку.

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