В Минобороны назвали самые популярные должности в армии: их три

Украинцы активно обращаются в центры рекрутинга украинской армии. Больше всего претендентов на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

За прошедшую неделю в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины обратились 804 человека, а общее количество обращений достигло 20 954. Из них 5230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны. Больше всего запросов украинцы подают на должности водителей, штабных работников и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Минобороны отмечают, что центры рекрутинга предлагают присоединиться не только к рядам ВСУ, но и другим силовым структурам, в частности Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины (СБУ). В Украине функционирует 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе. Важно, что в этих центрах не выдают повестки, а консультации предоставляются конфиденциально.

Найти адреса рекрутинговых центров и узнать больше об их работе можно по ссылке.