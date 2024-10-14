В Минобороны назвали самые популярные должности в армии: их три
Украинцы активно обращаются в центры рекрутинга украинской армии. Больше всего претендентов на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
За прошедшую неделю в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины обратились 804 человека, а общее количество обращений достигло 20 954. Из них 5230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны. Больше всего запросов украинцы подают на должности водителей, штабных работников и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В Минобороны отмечают, что центры рекрутинга предлагают присоединиться не только к рядам ВСУ, но и другим силовым структурам, в частности Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины (СБУ). В Украине функционирует 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе. Важно, что в этих центрах не выдают повестки, а консультации предоставляются конфиденциально.
Найти адреса рекрутинговых центров и узнать больше об их работе можно по ссылке.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина готова помочь Франции создать тренировочный центр для подготовки операторов БПЛА. Министр обороны Рустем Умеров отметил, что Франция уже поддерживает Украину, обучая и вооружая подразделения, и выразил готовность обменяться опытом в сфере дронов. Кроме того, он сообщил об увеличении поставок оружия от Великобритании, в частности, артиллерийских установок и роботизированных систем для усиления украинских военных.
Также мы рассказывали, что в следующем обновлении приложение "Армия"+ получит функции для обучения. В будущем планируется также добавить электронный военный билет, а также социальные услуги и бонусы от бизнесов.
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