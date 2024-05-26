У Міноборони назвали головні пріоритети у зброї для ЗСУ

Він зазначив, що Україна потребує засобів протиповітряної оборони різних типів. Йдеться не тільки про захист міст та критичної інфраструктури, але й про безпеки військових на лінії фронт.

Гаврилюк наголосив, що пріоритетом залишаються сучасні засоби ППО та ракети до них, які можуть збивати балістику ворога

"Також велике значення для нас має забезпечення артилерійськими боєприпасами, тому що перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою", - заявив Гаврилюк.

Заступник міністра оборони також заявив, що за день окупанти скидають 100-120 на позиції захисників. В місяця - це понад 3-4 тисяч КАБів. За його словами, боротися з авіаударами можна лише, знищуючи російські літаки, які скидають бомби.