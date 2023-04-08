У Міноборони назвали фактор, який прискорить розмінування України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

За його словами, важливо опрацювати всі пропозиції, які нададуть українські виробники, та сформувати пріоритетні продукти, які можна запустити у серійне виробництво.

"Напередодні провів нараду з представниками різних міністерств, відомств та підприємств. Працюємо над організацією виробництва необхідного обладнання в Україні. Це і комплекти саперів, і техніка для перевезення особового складу, для виявлених боєприпасів, для розмінування, роботизовані платформи, трали для розмінування місцевості", – заявив Павлюк.

Раніше ми писали, що Австрія, ймовірно,зможе допомогти Україні з розмінуванням територій лише після завершення війни з Росією.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

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