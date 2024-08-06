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В Міноборони назвали дату виходу застосунку "Армія+"

Фото: в Міноборони назвали дату виходу застосунку "Армія+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Днями має вийти застосунок "Армія+". Його завдання зняти з військових частину паперового навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

В Міноборони зауважили, що даний застосунок це - крок у трансформації українського війська в армію майбутнього.

 

"Без жодних компромісів та поступок у цифровізації нашої оборони. Щоб наші захисники займались службою, а не паперами", - додали в міністерстві.

Зазначимо, що застосунок "Армія+" створений, щоб спростити ведення документації та отримання послуг військовими. Про те, що відомо про новий застосунок для військових, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зокрема заступниця голови Міністерства оборони Катерина Черногоренко заявила, що застосунок буде мобільним помічником військових та повинен спростити подання рапортів керівництву, оскільки заповнення й подача займатиме лише декілька хвилин.

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