В Міноборони назвали дату виходу застосунку "Армія+"

Зазначимо, що застосунок "Армія+" створений, щоб спростити ведення документації та отримання послуг військовими. Про те, що відомо про новий застосунок для військових, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зокрема заступниця голови Міністерства оборони Катерина Черногоренко заявила, що застосунок буде мобільним помічником військових та повинен спростити подання рапортів керівництву, оскільки заповнення й подача займатиме лише декілька хвилин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.