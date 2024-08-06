В Минобороны назвали дату выхода приложения "Армия+"

Отметим, что приложение "Армия+" создано, чтобы упростить ведение документации и получение услуг военными. О том, что известно о новом приложении для военных, можно узнать в материале РБК-Украина.

В частности, заместитель главы Министерства обороны Екатерина Черногоренко заявила, что приложение будет мобильным помощником военных и должно упростить представление рапортов руководству, поскольку заполнение и подача будет занимать всего несколько минут.

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