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В Минобороны назвали дату выхода приложения "Армия+"

Фото: в Минобороны назвали дату выхода приложения "Армия+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На днях должно выйти приложение "Армия+". Его задача снять с военных часть бумажной нагрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Минобороны отметили, что данное приложение это шаг в трансформации украинского войска в армию будущего.

"Без каких-либо компромиссов и уступок в цифровизации нашей обороны. Чтобы наши защитники занимались службой, а не бумагами", - добавили в министерстве.

Отметим, что приложение "Армия+" создано, чтобы упростить ведение документации и получение услуг военными. О том, что известно о новом приложении для военных, можно узнать в материале РБК-Украина.

В частности, заместитель главы Министерства обороны Екатерина Черногоренко заявила, что приложение будет мобильным помощником военных и должно упростить представление рапортов руководству, поскольку заполнение и подача будет занимать всего несколько минут.

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