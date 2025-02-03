Міноборони намагається взяти АОЗ під ручний контроль, - Безрукова

"Міноборони каже, що з бюджету 2024 року на фронт поставлено лише 50%. Це маніпуляція. По-перше, ми отримували бюджет декілька разів. Вперше - на початку лютого або в кінці січня, потім - влітку. Більш як 25% бюджету ми отримали на початку жовтня. Як ви думаєте, якщо тільки бюджет до вас заходить на початку жовтня, яка ймовірність до кінця грудня того ж року поставити товар, при тому, що його потрібно переплатити, проінспектувати, виготовити і поставити? А ще й ліцензію отримати. Вірогідність нульова", - зазначила Безрукова.

Вона також додала, що цілий рік просила Міністерство оборони спростити процедури закупівель, оскільки така кількість погоджень і час на ці погодження не є ефективними. Але саме міністерство, в особі міністра та його заступників, не готові відмовитися від такої колосальної кількості погоджень і перевірок.

"До заяви про звільнення мене відсторонили у зв'язку з початком службового розслідування по контракту. Це виглядає як чітка задача поставити на місце керівника конкретну особу. Проведення службового розслідування з будь-якого приводу – це абсолютно нормально, це право міністерства. Але мене дивує те, що це розслідування стосувалося контракту, який навіть в силу не вступив і не має під собою жодних фінансових зобов'язань. Він набирає чинності після дуже серйозної процедури – це і перебування на полігоні, це і запит від військових, і, безумовно, погодження міністерства. Тобто цей контракт - це фактично протокол про наміри, і такі форми контрактів у нас є для того, щоб постачальник міг оформити ліцензію, і ми мали швидкий доступ до товару", - зазначила екс-директорка.

За її словами, після того, як 24 січня Рустем Умєров вперше озвучив свої зауваження до роботи агенції, наглядова рада запропонувала провести аудит. Ця пропозиція не була прийнята, тому що проблема не в агенції, а в Міноборони.

"Я вважаю, що аудит, який буде досліджувати роботу агенції і роботу Міноборони в частині взаємодії з агенцією, може у невигідному світлі висвітлити роботу Міноборони. Я це бачу, я це знаю, але я не хочу бути голослівною. Я вважаю, що над цим має попрацювати команда досвідчених аудиторів", - підкреслила Безрукова.

Також, за її словами, була сильна наполегливість з боку міністерства в підписанні контрактів стосовно закупівель 120-міліметрових мін, значна частина з яких виявилася бракованою. Комунікацію вів профільний заступник Кліменков. Тоді була повністю зірвана програма снарядів.

"У мене 26 років досвіду в закупівлях, тому я бачу ризики. Я попереджала про ці ризики, просила офіційно перевірити спроможності підприємства, зверталася в служби Міноборони, але отримала відповідь, що жодних критичних застережень немає", - зазначила Безрукова.

При цьому щодня були контакти з заступником міністра із дуже наполегливим меседжем - що ці контракти треба підписувати і оплачувати негайно. Потім, коли відбувся провал, була дана усна вказівка, що потрібно продовжити терміни постачання по цьому контрагенту, але агенція відмовилась. Гроші повернули, але втратили дуже велику кількість часу.

Відповідальність за це взяв на себе очільник Мінстратегпрому, якому підпорядковується це підприємство, Герман Сметанін. Він зізнався, що сам просить українських виробників завищувати свої спроможності.