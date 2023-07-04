Міноборони намагається передати активи "Укрнафти" та "Укртатнафти" Міненерго, - нардеп

Так, згідно із відповіддю Міненергетики, Міністерство оборони вирішило, що не може у військовий час керувати раніше переданими оборонному відомству підприємствами, бо це означатиме відволікати обмежений людський ресурс. То ж міністерство вважає за доцільне передати активи "Укрнафти" та "Укртатнафти" в управління саме Міністерства енергетики України.

Водночас Міністерство енергетики у своїй відповіді народному депутату наполягає на тому, що подібна передача може містити ознаки порушення статті 23 закону України "Про ринок природного газу" та статті 32 закону України "Про ринок електричної енергії" щодо незалежності оператора газотранспортної системи та незалежності оператора системи передачі.

Варто зазначити, обидві статті напряму забороняють одному власникові керувати чи володіти одночасно підприємствами, що виробляють чи добувають природний газ або електроенергію, та компаніях, які транспортують електрику чи "блакитне паливо".

Але Міністерство енергетики передані повноваження управління корпоративними правами держави в АТ "Магістральні газопроводи України" та ПАО "Національна енергетична компанія "Укренерго". При цьому АТ "МГУ" є єдиним учасником ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

ПАО "Національна енергетична компанія "Укренерго" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" виконують функції з транспортування електроенергії та природного газу.

Таким чином, передача в управління Міненергетики активів ПАО "Укрнафта" та "Укртатнафта" порушить чинне законодавство.