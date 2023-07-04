Минобороны пытается передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" Минэнерго, - нардеп

Так, согласно ответу Минэнергетики, Министерство обороны решило, что не может в военное время руководить ранее переданными оборонному ведомству предприятиями, потому что это будет отвлекать ограниченный человеческий ресурс. Поэтому министерство считает целесообразным передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" в управление именно Министерства энергетики Украины.

В то же время, Министерство энергетики в своем ответе народному депутату настаивает на том, что подобная передача может содержать признаки нарушения статьи 23 закона Украины "О рынке природного газа" и статьи 32 закона Украины "О рынке электрической энергии" относительно независимости оператора газотранспортной системы и независимости оператора системы передачи.

Стоит отметить, что обе статьи напрямую запрещают одному владельцу управлять или владеть одновременно предприятиями, производящими или добывающими природный газ или электроэнергию, и компаниями, транспортирующими электричество или "голубое топливо".

Но Министерство энергетики переданы полномочия управления корпоративными правами государства в АО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". При этом АО "МГУ" является единственным участником ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" выполняют функции транспортировки электроэнергии и природного газа.

Таким образом, передача в управление Минэнергетики активов ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта" нарушит действующее законодательство.