RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны пытается передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" Минэнерго, - нардеп

Фото: народный депутат Алексей Кучеренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министерство обороны Украины не может в военное время управлять активами ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта", отчужденных в пользу ведомства, и пытается передать их Министерству энергетики Украины. Остальное не готово к этому, ведь уже контролирует ООО "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Минэнерго на депутатский запрос народного депутата Алексея Кучеренко.

Так, согласно ответу Минэнергетики, Министерство обороны решило, что не может в военное время руководить ранее переданными оборонному ведомству предприятиями, потому что это будет отвлекать ограниченный человеческий ресурс. Поэтому министерство считает целесообразным передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" в управление именно Министерства энергетики Украины.

В то же время, Министерство энергетики в своем ответе народному депутату настаивает на том, что подобная передача может содержать признаки нарушения статьи 23 закона Украины "О рынке природного газа" и статьи 32 закона Украины "О рынке электрической энергии" относительно независимости оператора газотранспортной системы и независимости оператора системы передачи.

Но Министерство энергетики переданы полномочия управления корпоративными правами государства в АО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". При этом АО "МГУ" является единственным участником ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" выполняют функции транспортировки электроэнергии и природного газа.

Таким образом, передача в управление Минэнергетики активов ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта" нарушит действующее законодательство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрнафтаМинэнерго