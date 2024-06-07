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Міноборони Молдови зацікавилося даними про проліт російського "Шахеда" біля Тирасполя

Архівне фото: Молдова вивчає інформацію про проліт "Шахеда" біля Тирасполя (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У ніч на 7 червня в районі міста Тирасполь пролетів російський дрон-камікадзе "Шахед". В уряді Кишинева вивчають цю інформацію.

Про це заявило Міноборони Молдови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Служба спостереження за повітряним простором України повідомила Міноборони Молдови, що вночі 7 червня безпілотник типу "Шахед" міг порушити повітряний простір нашої країни в районі міста Тирасполь. 

У Міноборони Молдови заявили, що перевіряють цю інформацію. За даними України, інцидент стався о 01:42 ночі.

"Цей пристрій не входив у повітряний простір, контрольований системами Національної армії. Міноборони перевіряє отриману інформацію і визначає точну траєкторію руху дрона", - заявили у відомстві.

Нічна атака Росії

Росіяни в ніч на 7 червня запустили по Україні дрони-камікадзе і крилаті ракети зі стратегічної авіації.

Унаслідок протиповітряного бою збито 48 ударних дронів і 5 крилатих ракет Х-101/Х-555. Загалом окупанти запустили по Україні 53 безпілотники.

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