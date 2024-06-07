Міноборони Молдови зацікавилося даними про проліт російського "Шахеда" біля Тирасполя

У ніч на 7 червня в районі міста Тирасполь пролетів російський дрон-камікадзе "Шахед". В уряді Кишинева вивчають цю інформацію.
Про це заявило Міноборони Молдови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Служба спостереження за повітряним простором України повідомила Міноборони Молдови, що вночі 7 червня безпілотник типу "Шахед" міг порушити повітряний простір нашої країни в районі міста Тирасполь.
У Міноборони Молдови заявили, що перевіряють цю інформацію. За даними України, інцидент стався о 01:42 ночі.
"Цей пристрій не входив у повітряний простір, контрольований системами Національної армії. Міноборони перевіряє отриману інформацію і визначає точну траєкторію руху дрона", - заявили у відомстві.
Росіяни в ніч на 7 червня запустили по Україні дрони-камікадзе і крилаті ракети зі стратегічної авіації.
Унаслідок протиповітряного бою збито 48 ударних дронів і 5 крилатих ракет Х-101/Х-555. Загалом окупанти запустили по Україні 53 безпілотники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.