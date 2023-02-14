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Міноборони Молдови підтвердило інформацію про невідомий об'єкт у повітряному просторі

Фото: міноборони Молдови підтвердило інформацію про невідомий об'єкт у повітряному просторі (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони Молдови підтвердило інформацію про невідомий об'єкт, який вторгся у повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Молдови.

"Близько 12:30 до Міністерства оборони надійшла інформація про те, що в повітряному просторі Республіки Молдова в районі міста Сороки виявлено невстановлений невеликий об’єкт, схожий на повітряну кулю. Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян було прийнято рішення про тимчасове закриття повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що об'єкт був середніх розмірів. Попередньо це метеорологічний аеростат.

Нагадаємо, сьогодні Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки. Причиною став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір країни. Пізніше повітряний простір Молдови відкрили, заборону польотів скасовали.

Окрім того, система повітряного спостереження ВПС Румунії також виявила повітряну ціль, за характеристиками схожу на аеростат. В небо підняли винищувачі.

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Молдова