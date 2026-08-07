Міноборони масштабує реформу системи харчування в ЗСУ: коли та як

Реформа системи харчування військових

Міноборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військових.

Що зміниться:

Харчі постачатимуть перевірені виробники, а доставлятимуть професійні логістичні оператори: це має посилити конкуренцію та зробити ціноутворення прозорішим.

Продукти перевірятимуть на розподільчих центрах, щоб неякісні не потрапляли до підрозділів.

Наступним етапом має стати замовлення страв, а не окремих продуктів, через DOT-Chain Food. Система автоматично розраховуватиме кількість інгредієнтів відповідно до рецептури та чисельності особового складу.

"Перші закупівлі за новою моделлю плануємо провести вже цього року. Реформа стартуватиме у військових частинах у кількох регіонах і буде поступово розширюватися", - зазначили у Міноборони.

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони України запровадило пільговий фінансовий лізинг для підприємств ОПК. Програма дає змогу українським виробникам залучати необхідні активи для оновлення виробничих потужностей і масштабування виробництва.

Також Кабмін поновив правила ведення реєстру "Оберіг". ДПС передасть Міноборони дані для актуалізації військового обліку, а консульства посилять перевірку військово-облікових документів.