У Міноборони Литви відреагували на слова Путіна про військову загрозу Україні

У 2014 році Литва, Польща та Україна створили спільний військовий підрозділ – Бригаду Великого гетьмана Костянтина Острозького, яка покликана зміцнити стратегічне партнерство країн та допомогти Україні реформуватися відповідно до принципів НАТО.

"Наразі у штабі служать п'ять литовських офіцерів. П'ять людей окупують якісь території? Виглядає смішно. Зрозуміємо, що дезінформація – це частина інформаційної війни", - заявив міністр оборони Литви.

З його слів, це меседж для внутрішньої аудиторії Росії.

Заяви росіян про "захоплення західних регіонів України"

Зазначимо, що минулого тижня глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що "польське керівництво посилює настрій на те, щоб ввести контроль на західних територіях України шляхом розміщення там своїх військ, у зв'язку з чим планується істотно збільшити чисельність загальновійськової литовсько-польсько-української бригади".

Путін, у свою чергу, заявив, що йдеться "про регулярне, збите, оснащене військове з'єднання, яке планується використовувати для дій на території України".

"Перспектива очевидна: якщо польські частини увійдуть, наприклад, до Львова чи на інші території України, то вони там і залишаться, причому залишаться назавжди", – сказав Путін на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ.