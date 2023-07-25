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В Минобороны Литвы отреагировали на слова Путина о военной угрозе Украине

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (facebook.com/arvydas_anusauskas)
Автор: Константин Широкун

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что совместная литовско-польско-украинская военная бригада намерена оккупировать западную часть Украины просто смешны. Такие заявления - это не что иное, как дезинформация.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

В 2014 году Литва, Польша и Украина создали совместное военное подразделение - Бригаду Великого гетмана Константина Острожского, которая призвана укрепить стратегическое партнерство стран и помочь Украине реформироваться в соответствии с принципами НАТО.

"В настоящее время в штабе служат пять литовских офицеров. Пять человек оккупируют какие-то территории? Выглядит смешно. Давайте поймем, что дезинформация – это часть информационной войны", - заявил министр обороны Литвы.

По его словам, это месседж для внутренней аудитории России.

Заявления россиян о "захвате западных регионов Украины"

Отметим, что на прошлой неделе глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у "польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путем размещения там своих войск, в связи с чем планируется существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады".

Путин, в свою очередь, заявил, что речь идет "о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины".

"Перспектива очевидна: если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся, причем останутся навсегда", – сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

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Литва