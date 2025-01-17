Міноборони Латвії озвучило позицію щодо відправки миротворців до України

Наразі говорити про відправку миротворців до України ще зарано, оскільки для цього немає прямих передумов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Латвії Андріса Спрудса, якого цитує Public Broadcasting of Latvia .

За словами Спрудса, говорити про відповідну можливість можна буде лише після укладання мирної угоди між Росією та Україною.

"Є різні місії. Говорити про конкретну місію в Україні просто зарано. Наразі немає такого формату, немає таких прямих передумов. Як тільки ми дійдемо до таких передумов або формату, тоді можна буде говорити про наступні кроки", - заявив голова відомства.

Натомість колишній командувач Національних збройних сил Раймондс Граубе вважає, що Латвія повинна приєднатись до місії, якщо її реалізовуватимуть, оскільки в такому випадку країна зможе отримати "подібну допомогу у подібних випадках".

"Це дуже сильний і важливий меседж. Ми не можемо очікувати допомоги лише для себе і не приходити на допомогу тим, хто її потребує", - додав він.

Питання відправки іноземних військ до України

Питання щодо відправки миротворців вперше ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Спочатку його слова викликали жваву дискусію серед партнерів України, але були й ті, хто підтримав.

За словами президента Володимира Зеленського, відповідна місія є одним з найкращих інструментів, щоб примусити ворога до миру. Зокрема він підтвердив, що це питання вже порушується з союзниками Києва.