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Міноборони купуватиме продукти харчування за новими правилами з 1 квітня: що зміниться

Фото: правила змінять з 1 квітня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку другого кварталу 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

На засіданні міжвідомчої робочої групи генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов розповів, які підходи планується запровадити під час закупівель продуктів Міністерством оборони з 1 квітня наступного року. Ключовими з них є такі:

  • Закупівля продуктів харчування здійснюватиметься за каталогом з 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться у більш ніж 25 категорій (наприклад, "м’ясні вироби"). Це відкриває широкі можливості для участі в закупівельних процедурах українських виробників.
  • Під час формування очікуваної вартості замовник орієнтуватиметься на дані щодо середньостатистичних цін з різних джерел, в т. ч. Держстату.
  • Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо.
  • Буде використовуватися динамічна система закупівель. Вона передбачатиме кваліфікацію учасників до початку торгів, можливість бажаючим пройти кваліфікацію протягом періоду дії кваліфікаційної рамки, приховати з метою безпеки певні дані щодо учасників.
  • Стандартизовані меню будуть розроблені професійними технологами (в т. ч. тими, які нині захищають країну у лавах ЗСУ). Меню враховуватиме як потреби військових у різних видах раціонів, так і специфіку задоволення потреб в якісному харчуванні в умовах бойових дій.
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