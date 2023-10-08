ua en ru
Вс, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны Израиля приказало подготовиться к эвакуации на границе с Ливаном

Израиль, Воскресенье 08 октября 2023 17:38
UA EN RU
Минобороны Израиля приказало подготовиться к эвакуации на границе с Ливаном Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (twitter.com/yoavgallant)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал подготовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Издание не приводит никаких других подробностей, связанных с планами Минобороны эвакуировать израильские поселения вблизи Ливана.

Отметим, что на территории Ливана действует террористическая организация "Хезболла", которая считает Израиль своим врагом и время от времени атакует израильскую территорию ракетами. Сегодня же стало известно, что ливанская "Хезболла" поддержала нападение боевиков ХАМАС на Израиль и обстреляла израильские позиции.

Кроме того, сегодня на границе с Ливаном сработала израильская система ПВО Patriot. Сначала в Армии обороны Израиля заявили, что обнаружили в воздухе подозрительный объект, приближающийся к границе, и выпустили по нему ракету.

Позже в израильской армии отметили, что объектом был не враждебный беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

Что происходит в Израиле

Напомним, утром 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. Нападение террористов было неожиданным, поэтому ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов, откуда позже их выбила израильская армия.

Сегодня также стало известно, что правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. Это произошло впервые за последние 50 лет. В последний раз Израиль объявлял состояние войны во время войны "Судного дня", когда его атаковала коалиция арабских государств, в которую входили Сирия, Египет, Ирак и Иордания.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Ливан
NEWS
Нападение ХАМАС стало самым большим провалом израильской разведки за 50 лет, - Bloomberg
Нападение ХАМАС стало самым большим провалом израильской разведки за 50 лет, - Bloomberg
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины