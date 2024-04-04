Міноборони про інтеграцію до НАТО: з початку року прийнято понад 50 стандартів

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

В кінці листопада 2023 року Київ отримав від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.

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