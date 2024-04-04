Минобороны об интеграции в НАТО: с начала года принято более 50 стандартов

Украина продолжает работать над внедрением стандартов НАТО. С начала года внедрено уже более 50 военных стандартов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Минобороны в рамках сотрудничества с НАТО продолжает повышение эффективности Вооруженных Сил Украины!", - подчеркнули в министерстве.
С этой целью, по словам Минобороны, с начала 2024 принято более 50 военных стандартов. Речь идет, в частности, о
Также приняты 2 национальных стандарта системы управления жизненным циклом ВВТ.
"Введение стандартов НАТО входит в план приоритетных действий правительства на 2024 год. По пакету Целей партнерства с НАТО Украина планирует к 2025 году принять 219 стандартов, из которых уже введено 190 (из них 128 - в инициативном порядке)", - отметил замминистра обороны Украина Иван Гаврилюк.
До конца 2024 года Министерство обороны планирует принять еще около 40 стандартов, рекомендованных Североатлантическим союзом.
Напомним, что 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
В конце ноября 2023 г. Киев получил от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.
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