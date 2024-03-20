Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною через обстріли РФ

РФ купує супутникові знімки України

"Росія, ймовірно, купує через треті країни супутникові знімки для ударів по території України" - сказала вона.

Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад сотню "збігів", коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а через кілька днів або тижнів це місце обстрілювала Росія. Після цього супутник знову прямував на місце для фіксування масштабів обстрілу.

Такі випадки можуть бути свідченням того, що Росія купує супутникові знімки об'єктів на території України через компанії-посередники.

Україна планує цьому протидіяти

"Майже щодня Росія завдає ударів по території України. Для пошуку цілей і для перевірки результатів ударів Росія використовує супутникові дані", - сказала вона.

За словами заступниці глави Міноборони, західні санкції діють, космічні розвідувальні можливості Росії знижуються.

Українські експерти припускають, що через це ворог шукає додаткові можливості і, ймовірно, купує космічні знімки через треті компанії - зокрема, через західні. У цьому контексті, одним із рішень може бути обмежити супутникову зйомку над Україною.

Міноборони працює над правовою базою в цьому питанні

"Ми готові запропонувати механізм, який не вплине на розвиток ринку і стане вирішенням цієї ситуації", - зазначила Черногоренко.

Вона додала, що Міністерство оборони опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми та запропонує конкретні кроки для протидії застосування космічної розвідки у війні проти України.

РФ використовувала супутникові знімки для війни проти України