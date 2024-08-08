Міноборони Франції заявило про "успішний наступ ЗСУ" в Курській області

"Наступ ЗСУ в Курській області, завдяки ефекту несподіванки та протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Франції зазначили, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному й українські сили продовжують бити по аеродромах та енергетичній інфраструктурі Росії.