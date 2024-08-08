Міноборони Франції заявило про "успішний наступ ЗСУ" в Курській області

У Міністерстві оборони Франції стверджують, що операцію у Курській області проводять Збройні сили України, й вона має "певний початковий успіх".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Франції у соцмережі Х.
"Наступ ЗСУ в Курській області, завдяки ефекту несподіванки та протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Франції зазначили, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному й українські сили продовжують бити по аеродромах та енергетичній інфраструктурі Росії.
У Курській області РФ вже третій день тривають бої. Росіяни звинувачують українських військових у "прориві" кордону.
Судячи з повідомлень у Telegram-каналах, Україна нібито взяла під контроль кілька населених пунктів і просувається вперед.
При цьому українська влада та військові наразі не підтверджували своєї причетності до події у Курській області.
Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.
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