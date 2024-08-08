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Минобороны Франции заявило об "успешном наступлении ВСУ" в Курской области

Фото: Минобороны Франции заявило об "успешном наступлении ВСУ" в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве обороны Франции утверждают, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет "определенный первоначальный успех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Франции в соцсети Х.

"Наступление ВСУ в Курской области благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы из других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности", - говорится в сообщении.

В Минобороны Франции отметили, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре России.

Бои в Курской области

В Курской области РФ уже третий день идут бои. Россияне обвиняют украинских военных в "прорыве" границы.

Судя по сообщениям в Telegram-каналах, Украина якобы взяла под контроль несколько населенных пунктов и продвигается вперед.

При этом украинские власти и военные пока не подтверждали свою причастность к событию в Курской области.

Более подробно о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.

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