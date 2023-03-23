Міноборони Франції спростувало інформацію про навчання ЗСУ на винищувачах Mirage

Міністерство оборони Франції заперечує інформацію про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000. Тренування стосуються лише користуванням систем ППО та виживанню у разі катапультування на ворожій місцевості.

Про це заявив представник Міноборони Франції Ян Гравет, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на AFP і Le Monde.

"Ми навчаємо українські екіпажі у Франції, особливо у плані поводження з ППО та виживання у випадку, якщо їхній літальний апарат буде збитий", - стверджує Ян Гравет.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше французьке видання Le Figaro повідомило про те, що українські пілоти нібито "проходять прискорену підготовку на винищувачах Mirage 2000" на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі у Франції.

Втім, ці дані швидко спростували в Повітряних силах ЗСУ, так стверджують, що інформація французьких ЗМІ про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage не відповідає дійсності.

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