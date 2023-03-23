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Міноборони Франції спростувало інформацію про навчання ЗСУ на винищувачах Mirage

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Париж, Четвер 23 березня 2023 14:02
Міноборони Франції спростувало інформацію про навчання ЗСУ на винищувачах Mirage Фото: Міноборони Франції спростувало інформацію про навчання ЗСУ на винищувачах Mirage (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Франції заперечує інформацію про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000. Тренування стосуються лише користуванням систем ППО та виживанню у разі катапультування на ворожій місцевості.

Про це заявив представник Міноборони Франції Ян Гравет, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP і Le Monde.

"Ми навчаємо українські екіпажі у Франції, особливо у плані поводження з ППО та виживання у випадку, якщо їхній літальний апарат буде збитий", - стверджує Ян Гравет.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше французьке видання Le Figaro повідомило про те, що українські пілоти нібито "проходять прискорену підготовку на винищувачах Mirage 2000" на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі у Франції.

Втім, ці дані швидко спростували в Повітряних силах ЗСУ, так стверджують, що інформація французьких ЗМІ про навчання українських пілотів на винищувачах Mirage не відповідає дійсності.

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