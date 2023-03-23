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Минобороны Франции опровергло информацию об учениях ВСУ на истребителях Mirage

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Париж, Четверг 23 марта 2023 14:02
Минобороны Франции опровергло информацию об учениях ВСУ на истребителях Mirage Фото: Минобороны Франции опровергло информацию об учениях ВСУ на истребителях Mirage (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Франции отрицает информацию об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000. Тренировки касаются только использования систем ПВО и выживания в случае катапультирования на вражеской местности.

Об этом заявил представитель Минобороны Франции Ян Гравет, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP и Le Monde.

"Мы обучаем украинские экипажи во Франции, особенно в плане обращения с ПВО и выживания в случае, если их летательный аппарат будет сбит", - утверждает Ян Гравет.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее французское издание Le Figaro сообщило о том, что украинские пилоты якобы проходят ускоренную подготовку на истребителях Mirage 2000 на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси во Франции.

Впрочем, эти данные быстро опровергли в Воздушных силах ВСУ, где утверждают, что информация французских СМИ об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage не соответствует действительности.

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