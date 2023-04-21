Міноборони Фінляндії оцінило, чи достатньо допомоги Україні для успішного контрнаступу

"Я б сказав, що з огляду на запаси озброєнь більшості європейських країн Європа зробила багато. Звичайно, можна зробити більше", - сказав Пулккінен на питання про те, чи достатньо союзники передали Україні зброї для успішного контрнаступу.

Своєю чергою він наголосив, що в питанні військової допомоги такій країні як Фінляндії завжди потрібно шукати баланс в плані запасів та ризиків.

"Ставши членом НАТО, ми можемо взяти на себе трохи більше ризиків. Я б сказав, що ми вже багато зробили в плані постачання озброєння", - вважає Пулккінен.

За його словами, зараз питання більше у підтримці та навчанні, довгостроковому навчанні українських солдатів з погляду надання Україні можливостей, які їм знадобляться найближчими роками.

"З погляду контрнаступу - дуже важко сказати. Ми знаємо теоретично, які засоби будуть необхідні при цьому. Вам потрібні механізовані війська. Якщо ви подивіться на постачання танків, то вони посилюють можливості контрнаступу", - пояснює Пулккінен.

Він акцентував, що важливо й оснащення системи ППО, адже росіяни можуть завдавати дальніх ракетних ударів не тільки по військовій, а й по цивільній інфраструктурі України.

"У систему ППО входять багато підсистем: спостереження, системи земля-повітря, зрештою - літаки. Західні літаки будуть частиною військової інтеграції України на Захід. Але зараз чи пізніше - я не хотів би спекулювати", - сказав Пулкінен.

Нагадаємо, що сьогодні в Німеччині проходить нова зустріч у форматі "Рамштайн", де країни-партнери обговорюють подальшу військову підтримку України.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як вчора наголошував президент Володимир Зеленський Україна в період підготовки до контрнаступу очікує, що союзники під час зустрічі вирішать питання щодо надання ЗСУ далекобійної зброї.

Однак в Пентагоні заявили, що увага буде зосередження на питаннях щодо ППО, боєприпасів та засобів підтримки.

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