Міноборони дозволило використовувати в ЗСУ українську башту для М113

Як зазначили у відомстві, нова броньована башта вітчизняної розробки може бути встановлена на бронетранспортери М113 усіх модифікацій.

Окрім цього конструкція забезпечує захист баштового стрільця від куль стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Захищає від уламків боєприпасів.

Варто нагадати, що для ведення вогню по наземним та повітряним цілям на турель гусеничного бронетранспортера М113 встановлюється кулемет М2 (Browning) калібру 12,7 мм. Опціонально на М113 також можливо встановлювати автоматичний гранатомет Mk 19 або протитанкові комплексі M47 Dragon і BGM-71 TOW.

Що відомо про М113

Гусеничний бронетранспортер M113, прийнятий на озброєння армії США в 1960 році, здатний долати водні перешкоди і призначений для транспортування військових у зонах бойових дій. Україна отримала перші M113 у квітні 2022 року від США, пізніше від Данії, а у червні 2024 року - від Литви. M113 є однією з найпоширеніших бойових машин у світі, перебуваючи на озброєнні 44 країн. За понад 50 років вироблено 80 тисяч одиниць у понад 40 модифікаціях, з базовою моделлю M113A2MK1.

Характеристики М113:

вага - 11 440 кг, ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів;

потужність двигуна М113 - 265 к.с.;

швидкість - 61 км/г;

операційна дальність - 483 км;

довжина - 4,8 м;

ширина - 2,5 м;

висота - 2,2 м.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українські прикордонники вже почали тренування на бронетранспортерах М113, які нещодавно отримали від Литви.

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