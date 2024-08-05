Минобороны позволило использовать в ВСУ украинскую башню для М113

Как отметили в ведомстве, новая бронированная башня отечественной разработки может быть установлена на бронетранспортере всех модификаций М113.

Кроме этого, конструкция обеспечивает защиту башенного стрелка от шаров стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Защищает от обломков боеприпасов.

Следует напомнить, что для ведения огня по наземным и воздушным целям на турель гусеничного бронетранспортера М113 устанавливается пулемет М2 (Browning) калибра 12,7 мм. Опционально на М113 также возможно устанавливать автоматический гранатомет Mk 19 или противотанковый комплекс M47 Dragon и BGM-71 TOW.

Что известно о М113

Гусеничный бронетранспортер M113, принятый на вооружение армии США в 1960 году, способен преодолевать водные преграды и предназначен для транспортировки военных в зонах боевых действий. Украина получила первые M113 в апреле 2022 года от США, позже Дании, а в июне 2024 года - от Литвы. M113 является одной из самых распространенных боевых машин в мире, находясь на вооружении 44 стран. За более чем 50 лет произведено 80 тысяч единиц в более чем 40 модификациях, с базовой моделью M113A2MK1.

Характеристики М113:

вес - 11 440 кг, на нем могут передвигаться два члена экипажа и 11 пассажиров;

мощность двигателя М113 – 265 л.с.;

скорость – 61 км/ч;

операционная дальность – 483 км;

длина – 4,8 м;

ширина – 2,5 м;

высота – 2,2м.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что украинские пограничники уже начали тренировки на бронетранспортерах М113, недавно получивших от Литвы.

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