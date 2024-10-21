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Міноборони дозволило постачати український багі "Варан" до війська: в чому переваги

Фоо: український багі "Варан" (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони допустило до постачання український багі "Варан". Він призначений до для виконання широкого спектра завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миноборони України.

"Оборонне відомство кодифікувало та допустило до постачання український багі "Варан", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про багі "Варан"

Багі "Варан" спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації.

На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів - це комплектуючі популярних світових автовиробників.

"Варан" проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту і експлуатації автомобілів. Вимоги до транспортного засобу йому називали військові: швидкий, маневровий, ремонтопридатний, максимально низький, висока прохідність. 

Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Ємності бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску "Варан" розвиває швидкість понад 100 км/год. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся. Транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для виконання широкого спектра завдань: переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо

Що передувало

Нещодавно Міноборони України допустило до експлуатації дрон "Колдун". Цей БПЛА є мультифункціональним.

Дрон досить компактний за розмірами. Може зокрема коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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