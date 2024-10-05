Минобороны допустило к эксплуатации более 600 образцов ВВТ отечественного производства

С начала 2024 года к эксплуатации в ВСУ допущено более 900 образцов вооружения и военной техники (ОВТ). Из них более 600 - это отечественное производство.

Об этом заявил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

В частности, среди кодифицированных и допущенных к эксплуатации новинок ВВТ больше автотранспорта, беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы, связи, инженерных средств и наземных роботизированных платформ.

"В 2024 году отечественные оружейники не только увеличили объемы производства ВВТ по широкой номенклатуре, но и создают немало новых образцов. Речь идет о производстве высокотехнологичного оружия, роль которого заметно растет на поле боя. Сейчас мы работаем над рядом важных проектов, реализация которых увеличит нашу огневую мощность. Детализовать не могу, сегодня этот вопрос нуждается в тишине", - рассказал генерал-лейтенант.

Гаврилюк добавил, что из более 600 образцов отечественного ВВТ, допущенных в 2024 году, почти половину допустили в течение третьего квартала.

"Чтобы увеличить способности Сил обороны в небе и на земле, значительно расшить номенклатуру производства эффективных инструментов войны, нам важно наращивать военно-техническое сотрудничество с партнерами. Чем больше мы привлечем финансовых и технологических инвестиций, тем меньше шансов будет у Кремля реализовать свои агрессивные планы", - подчеркнул он.

Также генерал-лейтенант привел пример прошлых показателей. В частности, в течение всего 2023 года в Украине было кодифицировано 405 образцов ВВТ, в том числе 244 - отечественного производства.