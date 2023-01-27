У Міноборони Данії пояснили, чому ще не приєдналися до танкової коаліції для України

Данія має у запасі всього 44 танки, з яких 14 зараз базуються у балтійських країнах разом з контингентом НАТО. Ще 30 одиниць знаходяться на території Данії. Міністр відкинув можливість передачі танків, проте наголосив, що його країна допомагає "в інший спосіб". Він пояснив, що танки, які є на озброєнні Данії, потрібні "не для декорацій".

"Це важливий елемент стримування, тому що поруч з нашими балтійськими союзниками - велетенський сусід, який, як демонструє своїми діями, вміє нападати на сусідів… Ми маємо дбати, щоб був певний баланс. Нам потрібно і на чомусь навчати данських військових - і для цього потрібне обладнання", - сказав він.

При цьому глава Міноборони додав, що поки Данія не отримувала від України офіційного запиту щодо постачання танків. За його словами, можливо, відповідь Данії була б позитивною після оцінки усіх можливостей.

Також Еллеман-Єнсен зазначив, що єдиний шлях для завершення війни - це поразка Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що до танкової коаліції долучилися вже 12 країн.

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