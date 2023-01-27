ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони Данії пояснили, чому ще не приєдналися до танкової коаліції для України

Новость на русском →
Копенгаген, П'ятниця 27 січня 2023 12:17
У Міноборони Данії пояснили, чому ще не приєдналися до танкової коаліції для України Фото: міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен (facebook_com_jakobellemann)
Автор: Наталія Юрченко

Данія поки не буде допомагати Україні танками і не приєднається до коаліції. Країна має в арсеналі не так багато одиниць цієї техніки.

Про це заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

Данія має у запасі всього 44 танки, з яких 14 зараз базуються у балтійських країнах разом з контингентом НАТО. Ще 30 одиниць знаходяться на території Данії. Міністр відкинув можливість передачі танків, проте наголосив, що його країна допомагає "в інший спосіб". Він пояснив, що танки, які є на озброєнні Данії, потрібні "не для декорацій".

"Це важливий елемент стримування, тому що поруч з нашими балтійськими союзниками - велетенський сусід, який, як демонструє своїми діями, вміє нападати на сусідів… Ми маємо дбати, щоб був певний баланс. Нам потрібно і на чомусь навчати данських військових - і для цього потрібне обладнання", - сказав він.

При цьому глава Міноборони додав, що поки Данія не отримувала від України офіційного запиту щодо постачання танків. За його словами, можливо, відповідь Данії була б позитивною після оцінки усіх можливостей.

Також Еллеман-Єнсен зазначив, що єдиний шлях для завершення війни - це поразка Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що до танкової коаліції долучилися вже 12 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор